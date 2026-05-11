Gobierno inaugurará oficinas en la ciudad de El Alto

El 12 de mayo, el ministro Mauricio Zamora encabezará la inauguración de las nuevas oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de El Alto, ubicadas en la estación del Teleférico Morado.
11/05/2026 18:03
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El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora Liebers, ha invitado a la ciudadanía a la inauguración de las nuevas oficinas del Ministerio en la ciudad de El Alto, que se realizará el martes 12 de mayo de 2026 a las 12:30 p.m.. La inauguración tendrá lugar en la estación del Teleférico Morado, en la primera parada, ubicada en Faro Murillo.
Importancia del evento
Esta nueva sede forma parte de un esfuerzo continuo para mejorar la atención al público y optimizar los servicios que brinda el Ministerio de Obras Públicas, contribuyendo al desarrollo regional y al fortalecimiento de la infraestructura en la ciudad de El Alto.
Apertura al público
La inauguración de estas nuevas instalaciones es un paso importante para ofrecer un mejor servicio y para fortalecer la presencia del gobierno en áreas clave del país, facilitando el acceso de los ciudadanos a trámites y servicios importantes para su desarrollo
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