Gobierno lamenta las muertes en los bloqueos y exige paso para ambulancias

La Oficina del presidente Rodrigo Paz emitió un comunicado oficial este jueves en el que lamentó profundamente las dos muertes registradas durante la jornada del 13 de mayo en medio de los bloqueos instalados en distintas regiones del país.

En el pronunciamiento, el Gobierno señaló que los hechos también dejaron personas heridas y múltiples emergencias médicas que no pudieron recibir atención oportuna debido a las medidas de presión.

“El fallecimiento de ciudadanos que no pudieron acceder a atención médica y traslado inmediato representa una tragedia que enluta al país y una consecuencia inaceptable para las familias bolivianas”, señala parte del comunicado.

Preocupación por pacientes críticos y ambulancias retenidas

La Oficina presidencial también expresó preocupación por la situación de pacientes en estado crítico, menores afectados y ambulancias que fueron impedidas de transitar en diferentes puntos del territorio nacional.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por los casos de pacientes en estado crítico, menores afectados y ambulancias impedidas de transitar en distintas regiones del territorio nacional, poniendo en riesgo la vida de personas que requieren atención urgente”, añade el documento.

El Gobierno condenó cualquier acción que obstaculice el paso de ambulancias, personal médico y pacientes.

“Nada puede estar por encima de la vida, la salud y la seguridad de la población”, remarca el comunicado oficial.

Exigen levantar los bloqueos

El Ejecutivo pidió el levantamiento inmediato de las medidas de presión y afirmó que los bloqueos atentan contra derechos fundamentales de la población.

“El Gobierno nacional exige el levantamiento inmediato y el cese de estas acciones que atentan contra el derecho a la vida, la atención médica, la libre circulación y la seguridad de las familias bolivianas”, señala el texto.

Finalmente, la Oficina del presidente Rodrigo Paz reafirmó el compromiso del Gobierno con la defensa de la vida, el libre tránsito y la atención médica para todos los bolivianos.

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