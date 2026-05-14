“Debo llegar para que no me descuenten”: el drama humano detrás de los bloqueos

La crisis por los bloqueos en el norte de La Paz deja escenas de angustia, cansancio y desesperación entre los viajeros que intentan llegar a sus destinos.

Comunarios de Urujara instalaron puntos de bloqueo en la carretera hacia los Yungas. Aunque los dirigentes evitaron brindar declaraciones, algunas bases señalaron que la medida exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mientras tanto, la población afectada busca la manera de atravesar los promontorios de tierra y piedras colocados sobre la vía.

Entre lágrimas, una mujer relató el drama que vive mientras intentaba cruzar el bloqueo.

“Yo vivo del día a día, tengo que llegar a tiempo para que no me descuenten. Amontonan tierra y piedra, son unos abusivos”, expresó con visible impotencia.

Personas con discapacidad y adultos mayores entre los más afectados

Las imágenes muestran a pasajeros caminando largos tramos con bolsas, mochilas y maletas al hombro para continuar su viaje.

Incluso personas con discapacidad y adultos mayores tuvieron que atravesar a pie los puntos de bloqueo para intentar llegar a tiempo a sus trabajos, hogares o centros de conexión.

“Vengo desde Caranavi y tengo que llegar hasta Los Yungas”, contó otro pasajero mientras avanzaba cargando su equipaje.

Piden levantar las medidas

El perjuicio afecta a decenas de familias, comerciantes y trabajadores que dependen del transporte diario para cumplir con sus actividades.

Ante esta situación, los viajeros pidieron a los sectores movilizados levantar las medidas de presión y permitir el libre tránsito.

La tensión continúa en las rutas del norte paceño, mientras la población intenta sobrellevar las consecuencias de un conflicto que cada día deja más afectados.

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