Hallan a un hombre maniatado y sin vida dentro de su domicilio en Santa Cruz

En la zona de Los Lotes de Santa Cruz, se realizó el macabro hallazgo de un hombre de 50 años sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Villa Alegre. Personal de Homicidios y Criminalística de la Policía llegó hasta el inmueble para realizar la verificación correspondiente y proceder con el levantamiento legal del cadáver.

Evidencias de una muerte violenta

El cuerpo de la víctima, quien según los reportes vivía solo, presentaba signos de violencia al momento de ser descubierto. Una vecina relató la crudeza de la escena: “Encontramos a la persona ultrajada y estaba maniatada; estaba amarrado de los pies y manos, tenía una sábana cubriendo su rostro. Los oficiales decían que fue ultrajado, suponen que también tuvo una asfixia”.

El violento crimen ha encendido las alarmas entre los residentes del barrio Villa Alegre, quienes ahora expresan un profundo temor por la falta de seguridad en las calles de la zona. Ante la gravedad de la situación, los habitantes del lugar alzaron la voz advirtiendo que “como vecinos estamos inseguros, para nosotros es una alarma de esta inseguridad, de que nosotros corramos algún riesgo, por lo que exigimos que las autoridades se puedan manifestar”.

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