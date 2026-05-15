Interceptan tres buses del trópico que intentaban llegar a La Paz pese a los bloqueos

Tres buses que transportaban pasajeros provenientes del trópico de Cochabamba fueron interceptados este viernes en la tranca de Suticollo, durante un operativo de control realizado por efectivos policiales en la ruta hacia la sede de Gobierno.

De acuerdo con el informe preliminar, los vehículos tenían el compartimento de carga completamente vacío y los pasajeros viajaban únicamente con mochilas, lo que llamó la atención de los uniformados que procedieron a realizar una requisa de rutina.

Según testigos y fuentes consultadas, los ocupantes no pudieron explicar con claridad cómo lograrían llegar a La Paz en medio de los bloqueos que afectan la ruta hacia el occidente del país, donde se reportan puntos de interrupción en Oruro y La Paz.

Fuentes extraoficiales señalan que los pasajeros serían personas trasladadas hacia la sede de Gobierno para reforzar movilizaciones en el contexto del conflicto social que atraviesa el país.

Mientras tanto, desde la terminal de buses de Cochabamba se informó que las salidas hacia el occidente del país continúan suspendidas desde hace varios días, debido a los bloqueos registrados en distintas rutas estratégicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los conflictos sociales afectan la circulación en sectores como Patacamaya, Caihuasi, Machacamarquita y Vichuloma, lo que mantiene interrumpido el tránsito vehicular hacia Oruro y La Paz, generando preocupación entre transportistas y pasajeros.

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