“No hay agua ni comida”: choferes sobreviven en cabinas hace más de 10 días por bloqueos en carreteras

El transporte pesado de Cochabamba alertó este viernes sobre una crítica situación que afecta a cientos de conductores varados en distintos puntos de bloqueo del país, con pérdidas económicas crecientes, falta de abastecimiento y condiciones de vida extremas en plena carretera.

El representante de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de Cochabamba, Alfredo Saca, denunció desde el sector de Leque que los transportistas llevan más de diez días atrapados sin poder avanzar ni acceder a servicios básicos.

“Lamentablemente, los que pagamos los platos rotos somos los conductores y camioneros de carga pesada. Siempre hemos sido los afectados”, afirmó con evidente preocupación.

Saca advirtió que el conflicto ya no solo responde a demandas sociales, sino que estaría derivando en efectos políticos que paralizan la economía nacional y golpean directamente al sector productivo.

“Somos un sector que mueve la carga de exportación y genera divisas frescas para el país, pero estamos parados mucho tiempo. No estamos generando ni para sueldos, ni para la banca, ni para impuestos”, señaló.

El drama de los choferes

El dirigente describió además la dura realidad que enfrentan los choferes, quienes permanecen durante días dentro de las cabinas de sus camiones, en condiciones precarias y sin acceso a servicios básicos.

“Vivimos prácticamente en una cabina que mide un metro y medio por dos metros y medio. Los suministros se están terminando y hay compañeros que están en zonas desérticas donde no hay agua ni alimentos”, relató.

Saca alertó también sobre riesgos para la salud de los conductores, algunos con enfermedades de base que se ven agravadas por la falta de atención médica y el consumo de agua no potable. “Hay personas con enfermedades de base, compañeros con diabetes. Consumimos agua que no es potable y muchas veces caminamos kilómetros para conseguir comida”, indicó.

Ante este panorama, el dirigente pidió la intervención urgente del Gobierno para garantizar asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, medicamentos y agua potable en los puntos de bloqueo. “El Gobierno tiene que llegar con salud, medicamentos y ayuda humanitaria. Hay lugares donde ni agua tenemos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones para habilitar las rutas bloqueadas y permitir la libre circulación del transporte de carga.

“El Gobierno tiene las armas necesarias para hacer cumplir la ley y no lo está haciendo”, afirmó.

Según reportes del sector, los puntos más críticos de bloqueo se registran en la ruta Desaguadero-La Paz, además de Conani, Tambo Quemado y Patacamaya, donde cientos de camiones permanecen varados sin poder llegar a sus destinos.

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