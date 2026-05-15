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Vecinos de La Paz expulsan a bloqueadores que intentaban cerrar calles

Ciudadanos enfrentaron a grupos movilizados para evitar nuevos bloqueos en medio del malestar por los conflictos y protestas registradas en los últimos días.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/05/2026 12:44

Foto: Vecinos enfrentan a bloqueadores. Captura de pantalla.
La Paz

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Momentos de tensión se registraron en distintos sectores de la ciudad de La Paz, donde vecinos reaccionaron contra grupos que intentaban instalar bloqueos y cerrar vías.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo ciudadanos enfrentan y expulsan a los movilizados para impedir el corte de calles, en medio del cansancio y la molestia acumulada por las protestas que afectan la circulación y las actividades cotidianas.

Los hechos ocurrieron mientras persisten movilizaciones y conflictos en diferentes puntos del país, generando preocupación entre la población por el abastecimiento, el transporte y la seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre incidentes o personas arrestadas durante estos enfrentamientos entre vecinos y bloqueadores.

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