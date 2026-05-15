Vecinos de La Paz expulsan a bloqueadores que intentaban cerrar calles

Ciudadanos enfrentaron a grupos movilizados para evitar nuevos bloqueos en medio del malestar por los conflictos y protestas registradas en los últimos días.
15/05/2026 12:44
Escuchar esta nota
Momentos de tensión se registraron en distintos sectores de la ciudad de La Paz, donde vecinos reaccionaron contra grupos que intentaban instalar bloqueos y cerrar vías.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo ciudadanos enfrentan y expulsan a los movilizados para impedir el corte de calles, en medio del cansancio y la molestia acumulada por las protestas que afectan la circulación y las actividades cotidianas.
Los hechos ocurrieron mientras persisten movilizaciones y conflictos en diferentes puntos del país, generando preocupación entre la población por el abastecimiento, el transporte y la seguridad.
Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre incidentes o personas arrestadas durante estos enfrentamientos entre vecinos y bloqueadores.
Mira la programación en Red Uno Play