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Justicia dicta detención preventiva para el principal sospechoso del asesinato del Decano Claure

El juez cautelar determinó que el presunto implicado permanezca recluido por medio año tras ser imputado por complicidad en el delito.

Ximena Rodriguez

09/05/2026 0:23

FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz

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Un juez cautelar determinó este viernes el envío del  principal implicado en el asesinato del decano Víctor Hugo Claure, al centro de rehabilitación Palmasola por un periodo de seis meses. El acusado enfrenta una imputación formal por el delito de asesinato en grado de complicidad tras su comparecencia ante la justicia cruceña.

En contraste con la situación del sospechoso principal, las otras tres personas aprehendidas inicialmente recuperaron su libertad plena al concluir la audiencia. Estos sujetos habían sido imputados únicamente por tenencia y porte de armas, desvinculándose temporalmente de la autoría directa del crimen.

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