Justicia dicta detención preventiva para el principal sospechoso del asesinato del Decano Claure

Un juez cautelar determinó este viernes el envío del principal implicado en el asesinato del decano Víctor Hugo Claure, al centro de rehabilitación Palmasola por un periodo de seis meses. El acusado enfrenta una imputación formal por el delito de asesinato en grado de complicidad tras su comparecencia ante la justicia cruceña.

En contraste con la situación del sospechoso principal, las otras tres personas aprehendidas inicialmente recuperaron su libertad plena al concluir la audiencia. Estos sujetos habían sido imputados únicamente por tenencia y porte de armas, desvinculándose temporalmente de la autoría directa del crimen.

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