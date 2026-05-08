Policía revela detalles sobre la muerte de la mujer carbonizada

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, presentó oficialmente este viernes a los dos principales sospechosos del brutal asesinato de Rosa del Carmen. Los aprehendidos fueron identificados como Sergio Javier A., de 21 años, y Jhon R., de 23 años, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades.

El macabro traslado del cuerpo

Según las investigaciones preliminares, los sujetos habrían compartido bebidas alcohólicas con la víctima de 42 años en un domicilio ubicado en la zona del Bajío.

El jefe policial fue enfático al describir la frialdad del acto: “Ambas personas son los posibles autores de este hecho; ambos sacaron una caja grande de cartón que fue cargada a un vehículo blanco de propiedad de la víctima y lo trasladan a una propiedad privada en la zona de La Angostura”, explicó Gómez.

Los peritos de la Fiscalía confirmaron que la mujer recibió al menos 20 puñaladas antes de ser decapitada. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado hasta el mencionado predio rural, donde los agresores procedieron a calcinar los restos en un intento desesperado por borrar cualquier evidencia del crimen.

Rosa del Carmen era una reconocida cantante que, según testimonios de su entorno cercano, se encontraba atravesando los primeros meses de un embarazo. Sus restos fueron localizados el pasado martes en un sendero próximo al río, presentando un estado de carbonización total que dificultó las tareas iniciales de identificación. La Policía Boliviana y el Ministerio Público mantienen las indagaciones abiertas para determinar el móvil exacto que llevó a este desenlace fatal y violento.

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