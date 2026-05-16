La música boliviana está de luto: fallece ‘Nandy’ Justiniano, exbaterista de Azul Azul

La escena musical boliviana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Fernando Justiniano, conocido cariñosamente en el mundo artístico como ‘Nandy’. El deceso de quien fuera el baterista de la emblemática agrupación Azul Azul ocurrió este sábado, generando una profunda consternación entre sus colegas y seguidores.

El líder y creador de la banda, Fabio Zambrana, utilizó sus redes sociales oficiales para expresar su pesar y dedicar un sentido homenaje a su compañero de escenarios. "Fue un verdadero lujo haber contado con tu talento, tu energía y tu amistad como baterista de Azul Azul del 2005 al 2011", manifestó el cantautor.

Un legado en los escenarios

Justiniano se consolidó como una pieza fundamental de la exitosa agrupación pop, convirtiéndose en el baterista que más tiempo permaneció dentro del grupo. Su destacada participación coincidió con una etapa de intensa actividad internacional, marcando el ritmo de las diversas giras que la banda realizó fuera del país.

Zambrana también recordó el impacto emocional de las vivencias compartidas durante los años de trayectoria conjunta en el exterior. "Una vez dijiste en una entrevista: 'Gracias a Azul Azul, conocí el mundo', y esas palabras quedarán grabadas en mi corazón con letras de oro", concluyó el músico al enviar sus condolencias a la familia.

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