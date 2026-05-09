Maestros van al paro: Padres temen por el calendario escolar

El Magisterio ha ratificado un paro a nivel nacional para este lunes ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades educativas. En este sentido, los padres de familia manifestaron su profunda preocupación, señalando que los únicos afectados por la falta de capacidad resolutiva son los estudiantes.

Los representantes del sector aseguran estar "preocupados ante la falta de atención de parte de las autoridades a nivel nacional que no están pudiendo solucionar el pedido de los maestros". Si bien reconocen que es un pedido justo, recalcan que "no estamos de acuerdo en que tengan que suspender las actividades laborales en perjuicio de los estudiantes".

Riesgo en el calendario escolar

De acuerdo a lo que indican, esta medida representa la segunda interrupción en menos de dos meses, lo que impide que el avance de la currícula se desarrolle con normalidad y obliga a readecuar los 200 días hábiles obligatorios. Ante este escenario, los padres lanzaron un llamado urgente: "llamamos a la cordura a autoridades y Magisterio a que encuentren una solución" antes de que termine el fin de semana.

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