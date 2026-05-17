Mazamorra y árboles caídos bloquean la ruta a La Angostura; conductores tratan de despejar la vía

Las intensas y persistentes lluvias registradas en las últimas horas han provocado la obstrucción parcial de la ruta que conecta a Santa Cruz con Samaipata, específicamente en un sector ubicado a pocos minutos de llegar a La Angostura. La inestabilidad del terreno en esta zona montañosa ha desatado una mazamorra y la peligrosa caída de árboles sobre la capa asfáltica, interrumpiendo por completo el tránsito vehicular.

Ante la situación, los choferes varados en el lugar decidieron descender de sus vehículos para enfrentar la emergencia con sus propios medios. Equipados con herramientas básicas, los transportistas comenzaron a cortar las ramas de los árboles caídos en un esfuerzo por restablecer la circulación en el área.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, evitar viajes innecesarios por el sector y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la transitabilidad de la carretera.

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