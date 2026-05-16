"No vamos a enfrentarnos con nuestro pueblo”: Fuerzas Armadas explican su rol en los desbloqueos

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, informó la madrugada de este sábado sobre el inicio de una operación conjunta con la Policía Boliviana para desbloquear carreteras y habilitar corredores humanitarios en distintos puntos del país.

La autoridad militar señaló que la intervención se realiza en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y con el objetivo de restablecer la circulación de alimentos, medicamentos, ambulancias y combustibles, servicios que se vieron afectados por los bloqueos.

“Estamos yendo al servicio del pueblo. No estamos yendo a enfrentarnos con nuestro pueblo”, afirmó Balderrama durante el despliegue del contingente.

El jefe militar explicó que la Policía Boliviana encabeza las intervenciones en primera línea, mientras que las Fuerzas Armadas brindan apoyo operativo y logístico. Asimismo, aseguró que los efectivos militares desplazados no portan armas letales.

Balderrama indicó que alrededor de 1.000 soldados y marineros fueron movilizados en uno de los sectores intervenidos, acompañados por oficiales, suboficiales y sargentos.

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó que la institución policial desplegó aproximadamente 2.500 efectivos, por lo que la operación conjunta suma al menos 3.500 uniformados.

Sokol precisó que las acciones se concentran principalmente en las carreteras La Paz–Oruro, La Paz–Copacabana y la ruta hacia Río Abajo y Mecapaca, consideradas entre las vías más afectadas por los bloqueos.

Las autoridades informaron, además, que existen cerca de 50 puntos de bloqueo activos a nivel nacional. También señalaron que parte del contingente permanecerá en las carreteras para evitar nuevas interrupciones en el tránsito vehicular y garantizar una circulación mínima segura.

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