Policía avanza con el desbloqueo en La Paz; la mayoría de los puntos fueron liberados pacíficamente

La Policía Boliviana avanza con el operativo de desbloqueo en diferentes puntos del departamento de La Paz, en el marco del plan “Corredor Humanitario”, que busca restablecer la libre circulación y habilitar el paso de servicios esenciales.

De acuerdo con los reportes, en la mayoría de los sectores intervenidos el despeje se realizó de forma pacífica, permitiendo la habilitación gradual de rutas afectadas por los bloqueos.

Sin embargo, la situación fue distinta en el sector de Puente Río Seco, en El Alto, donde grupos de movilizados comenzaron a reagruparse y la Policía tuvo que hacer uso de agentes químicos para dispersarlos. Durante la intervención, varias personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales.

En algunos puntos donde se instalaron barricadas, los efectivos realizaron requisas a mochilas y pertenencias abandonadas por personas que huyeron del lugar. Según los reportes, entre los objetos encontrados había chicotes, bebidas alcohólicas y otros elementos.

El operativo continúa en rutas estratégicas de La Paz, mientras las fuerzas del orden buscan evitar la reinstalación de bloqueos y garantizar el tránsito vehicular, el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos, oxígeno y el paso de ambulancias.

La expectativa se mantiene sobre el avance del despliegue en los próximos puntos críticos, especialmente en las carreteras que conectan a La Paz con Oruro, Copacabana y otras regiones del país.

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