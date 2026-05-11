Sectores cruceños rechazan bloqueos impulsados por la COB

El Comité pro Santa Cruz y representantes del transporte pesado internacional rechazaron este lunes los bloqueos de carreteras y movilizaciones impulsadas por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), asegurando que las medidas afectan la economía nacional y ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos en distintas regiones del país.

El primer vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, cuestionó las medidas de presión y señaló que actualmente la COB “tiene la función de bloquear y destruir la economía del país”, en un contexto marcado por la crisis económica y la necesidad de reactivar diversos sectores productivos.

“Mientras la dirigencia de la COB gana Bs 40.000 hoy tienen un país bloqueado, cuando todas las regiones del país queremos trabajar, peor en esta crisis profunda. Santa Cruz va a trabajar, va a producir y esperamos que el Gobierno desbloquee o dialogue, pero no podemos quedarnos bloqueados”, manifestó Zambrana.

Por su parte, el dirigente del transporte pesado internacional, Marcelo Cruz, expresó el malestar del sector debido a los perjuicios ocasionados por los cortes de ruta, denunciando que miles de transportistas permanecen varados en distintos puntos carreteros del país.

Asimismo, afirmó que las medidas afectan también a turistas nacionales y extranjeros, perjudicando la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional.

“Esta gente ha secuestrado turistas, transportistas, están dañando la imagen del país. Ministro vaya a las carreteras, vea cómo está nuestra gente sufriendo en este momento, hemos votado por un cambio, pero este cambio debe ser real”, sostuvo Cruz.

Los sectores movilizados pidieron al Gobierno instalar espacios de diálogo que permitan levantar los bloqueos y garantizar la libre transitabilidad, advirtiendo que las pérdidas económicas continúan incrementándose con el paso de las horas.

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