Senado inicia sesión para tratar el proyecto de abrogación de la Ley 1720

Este martes 12 de mayo, la Cámara de Senadores dio inicio a su 110ª sesión ordinaria en la que se tratarán diversos temas, entre los cuales destaca el proyecto de ley de abrogación de la Ley 1720 sobre la reconversión de tierras de pequeñas a medianas propiedades. Este proyecto de ley, que ya fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, será ahora debatido por los senadores, quienes tendrán que pronunciarse sobre su viabilidad y posibles modificaciones.

Orden del día

En esta sesión, además del proyecto de ley 1720, se tratarán otros asuntos del día y se dará lectura a correspondencia y informes de comisiones. En esta ocasión, se espera una discusión profunda sobre las implicaciones de la ley para los productores rurales y su impacto al sector agrícola del país.

Expectativa sobre el debate

El proyecto de ley de abrogación 1720 ha generado una fuerte controversia en sectores como el campesino y rural, ya que algunos argumentan que podría afectar las tierras de los productores más pequeños. Es por eso que se espera que el debate en el Senado sea intenso y se busquen acuerdos que reflejen el interés de todos los sectores involucrados.

La sesión comenzó a las 18:30 está prevista para tratar el tema clave de la conversión de tierras, lo que podría marcar un punto crucial en las políticas en el sector agrario.

Dispensación de trámite

El presidente de la cámara de Senadores Diego Ávila solicitó en sesión la dispensación de trámite del PL 417 para ser tratada en pleno que contempla la abrogación de la Ley 1720.

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