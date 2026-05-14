Terrible atropello en Cochabamba: estudiante quedó herido en la vía al occidente

Un estudiante resultó herido tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 15 de la carretera al occidente, que conecta el región del valle bajo con la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió en una zona de alto flujo vehicular y riesgo peatonal, donde transeúntes y estudiantes suelen cruzar la carretera debido a la falta de pasos seguros en algunos tramos.

De acuerdo con el informe preliminar, el menor fue impactado por un motorizado que también impactó con otro vehículo. El golpe le provocó heridas de consideración al escolar.

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron de inmediato al estudiante, brindándole primeros auxilios mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia. Minutos después, el herido fue trasladado a un centro médico para su atención especializada.

El accidente generó congestionamiento vehicular en el carril con dirección Quillacollo–Cochabamba, mientras personal de Radio Patrullas y Tránsito procedía al aislamiento del área, levantamiento de información y retiro del vehículo involucrado.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades en este nuevo accidente de tránsito registrado en la zona.

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