Comando de la Policía de La Paz descarta motín en la UTOP y asegura normalidad en sus unidades

El Comando Departamental de la Policía de La Paz emitió este jueves una aclaración pública para desmentir versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto descontento y posible motín protagonizado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que la información es falsa y afirmó que todas las unidades policiales del departamento continúan desarrollando sus funciones con normalidad.

“Se desmiente tal situación y se informa a la población que la UTOP, así como todas las unidades policiales del departamento de La Paz, se encuentran desarrollando sus funciones con total normalidad”, señala el pronunciamiento.

La Policía indicó además que el personal se mantiene en estado de listeza y cumple regularmente con los servicios policiales desplegados ante las manifestaciones sociales y bloqueos registrados en diferentes sectores.

El comunicado fue difundido en medio de una jornada marcada por protestas, movilizaciones y operativos policiales en la sede de Gobierno y otras regiones del país.

Asimismo, la institución remarcó que el trabajo de la Policía Boliviana se enmarca en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes, destacando la vocación de servicio y el compromiso institucional de sus efectivos.

“La función de la Policía Boliviana se enmarca en el estricto cumplimiento de la CPE y las leyes, con vocación de servicio, compromiso institucional y lealtad a la patria”, añade el documento difundido este 14 de mayo de 2026.

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