Tras decomiso de Bs 5 millones, investigan casas de cambio en el eje central

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reveló este jueves que el Gobierno investiga presuntos movimientos irregulares de dinero y remesas provenientes del exterior, tras la aprehensión de un hombre que transportaba cerca de Bs 5 millones en una maleta en la ciudad de La Paz.

“Estamos investigando algunas casas de cambios en Santa Cruz, porque se ha pescado un financiamiento que llega por allá, desde el exterior. Hay otros movimientos de dinero muy importante en Cochabamba y también en La Paz”, indicó el viceministro.

Paredes señaló que las investigaciones continúan y que, una vez se tengan resultados concluyentes, serán puestos en conocimiento de la población.

“Cinco millones es un indicador importante, pero es totalmente marginal frente a la envergadura de este problema”, sostuvo el viceministro.

El caso salió a la luz luego de que la Policía aprehendiera a un hombre que transportaba cerca de Bs 5 millones en efectivo dentro de una maleta. El sujeto aseguró que el dinero provenía de la venta de oro; sin embargo, al no poder demostrar la legalidad de la transacción, quedó detenido y es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

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