¿Tienes que viajar? ABC reporta 22 puntos de bloqueo en carreteras del país

De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 16:35 de este domingo se registraban 22 puntos de bloqueo y tramos cortados en diferentes rutas del país debido a los conflictos sociales y movilizaciones.

Según el mapa de transitabilidad difundido por la estatal caminera, la mayor cantidad de bloqueos se concentra en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, regiones donde persisten las medidas de presión impulsadas por distintos sectores sociales.

Los cortes de ruta afectan principalmente la conexión entre el occidente y el centro del país, generando dificultades para el transporte interdepartamental, el abastecimiento de productos y la circulación de pasajeros.

La ABC recomienda a los conductores verificar el estado de las rutas antes de emprender viajes y mantenerse atentos a las actualizaciones del mapa de transitabilidad debido a posibles cambios en los puntos de bloqueo.

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