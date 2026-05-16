Una emboscada sorprendió a policías durante desbloqueos; se logró arrestar a 11 personas

El operativo “Corredor Humanitario” continuó este sábado con nuevas intervenciones en la zona de Mallasa, en la ruta hacia Río Abajo, donde la Policía consolidó el desbloqueo de uno de los puntos considerados estratégicos para el ingreso de verduras y productos agrícolas a la ciudad de La Paz.

Durante el avance del contingente policial y militar se registraron momentos de tensión. Según el reporte preliminar, los efectivos fueron emboscados mientras ascendían por una pendiente que conduce al sector, donde personas movilizadas lanzaron piedras contra el personal desplazado.

Como resultado de estos hechos, un policía resultó herido y al menos 11 personas fueron arrestadas.

Foto: Comandante Regional de la Policía de la Zona Sur, Fernando Rojas. Red Uno,

El comandante policial de la zona Sur, Miguel Zambrana, señaló que inicialmente se intentó evitar el uso de la fuerza durante el procedimiento. La autoridad indicó que, ante la resistencia, se recurrió a un uso gradual de agentes químicos para controlar la situación.

"Hemos hecho uso discrecional de agentes químicos y de este operativo ha resultado un policía herido. Está ya controlado y atendido por personal de Bomberos", agregó.

Durante la intervención, la Policía también procedió a la retención de cuatro vehículos y cinco motocicletas que presuntamente eran utilizadas por personas movilizadas en el lugar.

Zambrana aseguró que Mallasa representaba uno de los puntos más fuertes de bloqueo en el sector y sostuvo que tras la intervención se consolidó el control policial.

Asimismo, la autoridad afirmó que varias de las personas que participaban en el bloqueo llegaron al sector en vehículos y aseguró que, según las primeras observaciones, no pertenecerían a la zona.

Tras recuperar el punto, la Policía anunció que continuará avanzando hacia otros sectores para habilitar corredores humanitarios y garantizar el abastecimiento hacia los mercados paceños, afectados por los días de bloqueo.

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