Primeros resultados del “Corredor Humanitario”: rutas liberadas, arrestos y paso de cisternas

La madrugada de este sábado comenzó el operativo conjunto denominado “Corredor Humanitario”, desplegado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas con el objetivo de liberar carreteras bloqueadas, restablecer la circulación y garantizar el paso de alimentos, combustible, medicamentos, ambulancias y oxígeno en el departamento de La Paz.

Militares y policías trabajan en conjunto

El despliegue inició cerca de las 03:00 con movimientos policiales y militares en distintos puntos estratégicos de La Paz y El Alto. La autopista y rutas principales fueron los primeros sectores donde se observó la concentración de contingentes.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó que el objetivo era intervenir las rutas más críticas afectadas por más de dos semanas de bloqueos.

"La Policía Boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, va a realizar un operativo denominado Corredor Humanitario con la única finalidad de liberar las vías públicas y carreteras para que alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno puedan ingresar y salir de nuestra ciudad", afirmó.

La autoridad informó además que se movilizaron alrededor de 2.500 policías, mientras las Fuerzas Armadas incorporaron cerca de 1.000 efectivos adicionales para tareas de apoyo y consolidación.

Foto: Fuerzas Armadas colaboraron en trabajos de desbloqueo. Red Uno.

Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que la misión no tenía fines de confrontación.

Primeros resultados

Las primeras acciones se concentraron en rutas estratégicas como La Paz–Oruro, La Paz–Copacabana y el tramo hacia Río Abajo y Mecapaca, considerados los puntos de mayor afectación por los bloqueos.

Uno de los primeros resultados se registró en El Alto, donde policías y militares lograron despejar el punto de bloqueo instalado a la altura de Molino Andino, sobre la avenida 6 de Marzo.

El desbloqueo permitió restablecer la circulación hacia Senkata sin que se registraran enfrentamientos.

Foto: Policías utilizaron un fuerte contingente de efectivos para trabajar en el desbloqueo de caminos en La Paz. Red Uno.

Posteriormente, el operativo avanzó desde La Ceja por la avenida Juan Pablo II con dirección hacia la carretera a Copacabana, una de las rutas más afectadas por los bloqueos instalados durante los últimos quince días, principalmente por sectores de Ponchos Rojos.

Sin embargo, la situación fue distinta en Puente Río Seco, considerado un punto estratégico de conexión en El Alto.

De acuerdo con reportes policiales, grupos movilizados comenzaron a reagruparse y los efectivos utilizaron agentes químicos para dispersarlos.

Arrestados durante operativo de desbloqueo

Durante el operativo se registraron los primeros arrestos. Al menos diez personas, entre hombres y mujeres, fueron trasladadas a dependencias policiales para fines investigativos.

Foto: Policías trabajan con conjunto para liberar carreteras. Red Uno.

Además, efectivos realizaron requisas y decomisaron diversos objetos abandonados, entre ellos chicotes, bebidas alcohólicas y otros elementos hallados en el sector.

Abastecimiento de combustible

Mientras avanzaban las intervenciones, uno de los principales objetivos era garantizar el abastecimiento de combustible.

Como resultado, un convoy de 30 cisternas partió desde la planta de Senkata rumbo a la ciudad de La Paz bajo resguardo policial y militar.

Foto: Convoy garantizaron el paso de cisternas. Red Uno.

El convoy fue escoltado como parte del corredor humanitario para asegurar el abastecimiento en estaciones de servicio tras semanas de interrupciones por los bloqueos.

Hasta el momento, la Policía informó que gran parte de los puntos intervenidos fueron despejados de manera pacífica y que el contingente permanece desplegado para evitar que las medidas de presión sean reinstaladas.

Las autoridades señalaron que el operativo continúa en carreteras y puntos estratégicos del departamento para consolidar la libre circulación y normalizar progresivamente las actividades en La Paz y El Alto.

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