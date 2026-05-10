Valles cruceños amanecen bajo un manto blanco por fuerte nevada

La mañana de este domingo se registró la primera nevada del 2026 en los valles cruceños, un fenómeno climático que sorprendió a pobladores y visitantes de la región.

El evento se reportó desde la zona de la loma de Pucará, donde las bajas temperaturas provocaron un paisaje completamente inusual para esta época del año. En imágenes difundidas desde el lugar se observa árboles, caminos y vegetación cubiertos por una capa de hielo tras la intensa nevada registrada durante las primeras horas del día.

De acuerdo con los reportes locales, el descenso brusco de temperaturas marcó una de las jornadas más frías en lo que va del año en esta región, generando asombro entre quienes no esperaban un episodio de estas características.

El fenómeno invernal dejó postales llamativas de los paisajes andinos de los valles, reforzando la variabilidad climática que se viene registrando en diferentes zonas del departamento de Santa Cruz.

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