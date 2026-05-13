¡Sé parte del álbum! Guía paso a paso para crear tu figurita personalizada del Mundial con IA

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, la tecnología ha permitido a los fanáticos cumplir el sueño de verse plasmados en una figurita oficial de Panini. Gracias a herramientas de generación de imágenes por IA, como ChatGPT (DALL-E), ahora es posible obtener una ficha con calidad de estudio, vistiendo la camiseta de tu selección y con todos los logos oficiales.

El proceso: Tu figurita en 7 pasos

Para sumarte a este "trend", solo necesitas una foto de tu rostro y seguir estas instrucciones compartidas por expertos en herramientas digitales:

Captura la referencia: Lo primero es tener una imagen base del diseño Panini FIFA 26 para que la IA entienda la composición (fondos, tipografías y ubicación de logos). Tu mejor ángulo: Elige una fotografía donde se vea claramente tu rostro, preferiblemente de frente y con buena iluminación. Inicia la IA: Entra a ChatGPT (u otro generador de imágenes) y selecciona la opción para "Crear una imagen". Carga las fotos: Sube primero la imagen de referencia del álbum y, en segundo lugar, tu fotografía personal. El "Prompt" exacto: Este es el paso crucial. Debes copiar y pegar un comando detallado (instrucciones escritas) para que la IA sepa exactamente qué piezas del diseño conservar y dónde integrar tu rostro. Personalización de datos: Indica a la IA (o edita posteriormente) los datos que irán en las placas inferiores: tu nombre, fecha de nacimiento, estatura, peso y tu club favorito. Generación: Pulsa enviar, espera unos segundos y ¡listo! Ya tienes tu ficha lista para descargar y compartir.

El secreto del éxito: Las instrucciones técnicas

Para lograr un acabado profesional que imite la textura del cromo coleccionable, el comando o prompt debe especificar elementos como la proporción 3:4, el fondo azul cielo, los logos oficiales de la FIFA y Panini, y la vestimenta (en este caso, la camiseta titular de la Selección).

Dato: La IA no solo "pega" tu cara, sino que integra tus facciones, tono de piel y estilo de cabello sobre un cuerpo generado digitalmente con iluminación de estudio, logrando un realismo impactante que está inundando los perfiles de los hinchas bolivianos y del mundo.

¿Y tú, ya tienes tu lugar en el álbum?

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