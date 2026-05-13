TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Sé parte del álbum! Guía paso a paso para crear tu figurita personalizada del Mundial con IA

La fiebre mundialista se adelanta gracias a la Inteligencia Artificial. Usuarios en redes sociales volvieron tendencia la creación de "cromos" hiperrealistas de Panini. Aquí te enseñamos cómo diseñar la tuya en minutos.

Milen Saavedra

13/05/2026 19:54

¡Sé parte del álbum! Guía paso a paso para crear tu figurita personalizada del Mundial con IA
Mundo

Escuchar esta nota

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, la tecnología ha permitido a los fanáticos cumplir el sueño de verse plasmados en una figurita oficial de Panini. Gracias a herramientas de generación de imágenes por IA, como ChatGPT (DALL-E), ahora es posible obtener una ficha con calidad de estudio, vistiendo la camiseta de tu selección y con todos los logos oficiales.

El proceso: Tu figurita en 7 pasos

Para sumarte a este "trend", solo necesitas una foto de tu rostro y seguir estas instrucciones compartidas por expertos en herramientas digitales:

  1. Captura la referencia: Lo primero es tener una imagen base del diseño Panini FIFA 26 para que la IA entienda la composición (fondos, tipografías y ubicación de logos).

  2. Tu mejor ángulo: Elige una fotografía donde se vea claramente tu rostro, preferiblemente de frente y con buena iluminación.

  3. Inicia la IA: Entra a ChatGPT (u otro generador de imágenes) y selecciona la opción para "Crear una imagen".

  4. Carga las fotos: Sube primero la imagen de referencia del álbum y, en segundo lugar, tu fotografía personal.

  5. El "Prompt" exacto: Este es el paso crucial. Debes copiar y pegar un comando detallado (instrucciones escritas) para que la IA sepa exactamente qué piezas del diseño conservar y dónde integrar tu rostro.

  6. Personalización de datos: Indica a la IA (o edita posteriormente) los datos que irán en las placas inferiores: tu nombre, fecha de nacimiento, estatura, peso y tu club favorito.

  7. Generación: Pulsa enviar, espera unos segundos y ¡listo! Ya tienes tu ficha lista para descargar y compartir.

El secreto del éxito: Las instrucciones técnicas

Para lograr un acabado profesional que imite la textura del cromo coleccionable, el comando o prompt debe especificar elementos como la proporción 3:4, el fondo azul cielo, los logos oficiales de la FIFA y Panini, y la vestimenta (en este caso, la camiseta titular de la Selección).

Dato: La IA no solo "pega" tu cara, sino que integra tus facciones, tono de piel y estilo de cabello sobre un cuerpo generado digitalmente con iluminación de estudio, logrando un realismo impactante que está inundando los perfiles de los hinchas bolivianos y del mundo.

¿Y tú, ya tienes tu lugar en el álbum?

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD