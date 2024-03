Chuquisaca, Bolivia

El alcalde de Monteagudo, Adhemar Carvajal, reconoció este viernes que su administración está "apoyando" el traslado de personas para que sean censadas en ese municipio y rechazó las críticas que surgieron en su contra por esta acción.

"No tenemos miedo y hemos apoyado a que nuestros universitarios regresen a su tierra. Nos han hecho famosos el día de ayer, no importa. Desde Monteagudo les decimos que lo hacemos con el compromiso de desarrollo que tenemos por nuestra tierra, y nadie puede cortarnos el derecho a la circulación. Por eso no le tenemos miedo a nadie", enfatizó la autoridad.