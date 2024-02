"Corriendo me siento mujer": La historia del atleta trans que ganó una carrera femenina

España.

El pasado fin de semana la atleta transexual Quima D., inscrita como Quim D. de sexo masculino ganó una carrera de montaña, su participación generó mucha polémica por lo que ella se fue a las redes sociales y brindó un comunicado, que fue replicado por el programa Espejo Público.

El programa televisivo rescató el comunicado que ha publicado la atleta en sus redes:

"En el momento de inscribirme la opción de apuntarme como mujer, lo cual inicialmente para mí no fue un problema porque siendo una persona de identidad de género fluido, en la mayoría de ocasiones siento mi identidad femenina, y con esta medida, inicialmente me alentaron a inscribirme en mi sexo sentido".

En el escrito afirma que había "algunos compañeros hombres cisgénero que no se pudieron apuntar, así como tampoco facilitaron la inscripción a los hombres transgénero, fomentando así un sistema binario injusto y en desconsideración a otras personas tanto de identidad como de sexo".

Además, denuncia que en vez de valorar su valentía "y a provechar la oportunidad de incluir a colectivos minoritarios que por estos mismo no expresan su identidad, han actuado como una organización retrograda y tránsfoba, creando un malestar por esta decisión".

Tras leer ese comunicado, el programa llamó y entrevistó en directo a Quim (así quiere que se le llame en esta ocasión): "Quim está bien. Tengo la suerte de que es un nombre unisex y me va bien".

Quim asegura que "no es un tema oportunista" y así lo defiende:

"Sencillamente, muchas veces he tenido la tentación de presentarme como mujer, pero al final importan todos estos problemas. Se creó el escenario perfecto para presentarme como mujer en esta carrera porque es competitiva pero no federada, no es profesional ni hay una marca olímpica. Tenía entendido que la inclusión está por encima de la competición". expresó.