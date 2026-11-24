La crisis económica en Oriente Petrolero sigue pasando factura. El plantel profesional continúa en paro por el incumplimiento de los compromisos económicos de la dirigencia y, ante la falta de una solución, comienza a tomar fuerza la posibilidad de que la reserva sea la encargada de afrontar el próximo compromiso del equipo.

Los futbolistas se presentaron este martes a las instalaciones del club para cumplir con sus actividades, pero, al no recibir el dinero comprometido, comenzaron a retirarse. La postura del grupo se mantiene firme: están dispuestos a jugar el fin de semana frente a Nacional Potosí si reciben al menos un sueldo pendiente, aunque sin realizar entrenamientos.

Sin embargo, si la dirigencia consigue cancelar dos cuotas salariales, los jugadores volverían a los entrenamientos y afrontarían el encuentro con preparación previa.

La incertidumbre es tal que no se descarta que el equipo de reserva, dirigido por Marcelo Soberón, viaje a Potosí para disputar el compromiso del sábado. Incluso, durante la práctica de este martes, Arnaldo Cabral, asistente técnico de Gustavo Florentín, colaboró por algunos minutos en el entrenamiento de los juveniles.

Pese a estos movimientos, los propios futbolistas de la reserva señalaron que todavía no recibieron ninguna comunicación sobre la posibilidad de jugar ante Nacional Potosí.

Mientras tanto, Oriente Petrolero sigue a la espera de una solución económica que permita destrabar el conflicto y evitar que la crisis termine afectando su presentación en la próxima fecha.