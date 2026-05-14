Estas son las camisetas más llamativas y populares del Mundial 2026

Un ranking internacional reveló cuáles son las camisetas más populares rumbo al Mundial 2026, tomando en cuenta ventas, impacto en redes sociales y tendencias de moda deportiva.
14/05/2026 11:01
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El Mundial 2026 todavía no comienza, pero algunas selecciones ya están ganando fuera de la cancha. Un ranking internacional elaborado por JD Sports reveló cuáles son las camisetas más populares y llamativas rumbo a la próxima Copa del Mundo.
La lista fue elaborada considerando ventas, impacto en redes sociales y tendencias globales de moda deportiva, y tiene como gran líder a Selección de Brasil.
La icónica camiseta amarilla diseñada por Nike conquistó nuevamente a los fanáticos. El uniforme se inspira —de manera moderna— en la legendaria selección brasileña campeona del Mundial de 1970, liderada por figuras históricas como Pelé, Jairzinho y Rivellino.
El diseño mantiene el clásico amarillo canario acompañado de detalles verdes en cuello y mangas, una combinación que volvió a enamorar a los aficionados.
Portugal y Japón también deslumbran
En el segundo puesto aparece Selección de Portugal, impulsada principalmente por la enorme demanda de la camiseta número 7 y por un diseño inspirado en la energía del océano.
La equipación portuguesa apuesta por un estilo moderno y elegante que busca transmitir fuerza y movimiento de cara al torneo más importante del planeta.
El podio lo completa la Selección de Japón, que sorprendió con una camiseta inspirada en la cultura anime y en uniformes retro de béisbol.
El diseño visitante utiliza un tono blanco roto decorado con doce líneas arcoíris: once representan a los jugadores dentro del campo y la línea roja central simboliza la unión de toda la familia del fútbol japonés.
El Top 10 de camisetas más populares
El ranking también posiciona a otras selecciones históricas entre las favoritas de los aficionados:
Selección de Brasil
Selección de Portugal
Selección de Japón
Selección de Argentina
Selección de España
Selección de Colombia
Selección de Alemania
Selección de México
Selección de Jamaica
Selección de Francia
A más de un año del inicio de la Copa del Mundo, las camisetas ya comenzaron a convertirse en tendencia global y prometen ser protagonistas tanto dentro como fuera de los estadios.
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