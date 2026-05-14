Estas son las camisetas más llamativas y populares del Mundial 2026

El Mundial 2026 todavía no comienza, pero algunas selecciones ya están ganando fuera de la cancha. Un ranking internacional elaborado por JD Sports reveló cuáles son las camisetas más populares y llamativas rumbo a la próxima Copa del Mundo.

La lista fue elaborada considerando ventas, impacto en redes sociales y tendencias globales de moda deportiva, y tiene como gran líder a Selección de Brasil.

La icónica camiseta amarilla diseñada por Nike conquistó nuevamente a los fanáticos. El uniforme se inspira —de manera moderna— en la legendaria selección brasileña campeona del Mundial de 1970, liderada por figuras históricas como Pelé, Jairzinho y Rivellino.

El diseño mantiene el clásico amarillo canario acompañado de detalles verdes en cuello y mangas, una combinación que volvió a enamorar a los aficionados.

Portugal y Japón también deslumbran

En el segundo puesto aparece Selección de Portugal, impulsada principalmente por la enorme demanda de la camiseta número 7 y por un diseño inspirado en la energía del océano.

La equipación portuguesa apuesta por un estilo moderno y elegante que busca transmitir fuerza y movimiento de cara al torneo más importante del planeta.

El podio lo completa la Selección de Japón, que sorprendió con una camiseta inspirada en la cultura anime y en uniformes retro de béisbol.

El diseño visitante utiliza un tono blanco roto decorado con doce líneas arcoíris: once representan a los jugadores dentro del campo y la línea roja central simboliza la unión de toda la familia del fútbol japonés.

El Top 10 de camisetas más populares

El ranking también posiciona a otras selecciones históricas entre las favoritas de los aficionados:

Selección de Brasil Selección de Portugal Selección de Japón Selección de Argentina Selección de España Selección de Colombia Selección de Alemania Selección de México Selección de Jamaica Selección de Francia

A más de un año del inicio de la Copa del Mundo, las camisetas ya comenzaron a convertirse en tendencia global y prometen ser protagonistas tanto dentro como fuera de los estadios.

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