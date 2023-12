Lágrimas y sacrificio: La conmovedora historia del campeón boliviano Federico Zeballos

Santa Cruz.

Uno de los campeones y mejor doblista de todos los tiempos de la historia del tenis boliviano, Federico Andrés Zeballos Melgar, conversó en el podcast de Red Uno Deportes y contó una de sus tantas anécdotas de sacrifició para llegar a la cima, que dejó a todos soprendidos y conmovidos.

Zeballos es consciente que la vida del tenista es bastante dura al principio, cuando él inició en esta rama del deporte tuvo que remarla desde abajo por el alto costo económico que este demanda.

Federico ya se encontraba en España por una beca de entrenamiento que se ganó, pero aún no podía salir a competir en diferentes torneos, así que decidió ir a Países Bajos con solo 180 Euros a probar suerte.

"Tenía 180 Euros en el bolsillo y digo, me voy a Holanda , no hablaba inglés era el primer viaje de mi vida, sin técnico sin nada", contó el tenista nacional.

Hasta el momento Zeballos no se explica como se hizo de la idea que 180 Euros le iban alcanzar para su estadía en el torneo que se disputaría en Países Bajos, sin embargo el creía profundamente que ganaría diferentes competencias y con eso le bastaría.

"Gasté 50 Euros en el tren para llegar al lugar de la competencia, cuando llegué al pueblito, solo era el club de tenis y el hotel que valía 80 Euros la noche, no había más donde quedarse", expresó.

La situación para Zeballos ya era complicada hasta ese momento porque le quedaba poco dinero debido a lo que invirtió en el pasaje del tren, por otra parte tenía que descanzar, alimentarse y al otro día competir.

"Me quedaban 130 Euros en el bolsillo y digo si pago el hotel acá estoy chao, al otro día jugaba a las 10 la primera ronda de Qualy, escuçhé a unos argentinos hablar español, les dijer porfavor denne posada y me respondieron que su competidor tenía que descanzar, así que le pedí por lo menos que me ayudarán a ingresar al hotel", contó.