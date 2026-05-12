El futbolista argentino Leo Messi ha adquirido las antiguas galerías Via Wagner, situadas en el Turó Park de Barcelona, una de las zonas más cotizadas de la ciudad española, por 11,5 millones de euros (unos 13,5 millones de dólares).

La operación llega después de que se anunciara la compra del UE Cornellà, un club de la quinta categoría del fútbol español, también por parte del astro argentino, que actualmente milita en el Inter de Miami y que aumenta así sus inversiones en Barcelona y su área metropolitana (noreste de España).

Según informó este martes el vendedor de este activo, el 'private office' de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay, la compra se ha llevado a cabo a través de la socimi (grupo de inversión en activos inmobiliarios) Edificio Rostower, propiedad del futbolista, quien vivió en Barcelona desde 2000, cuando se instaló con su familia procedente de su Rosario natal siendo apenas un adolescente, hasta 2021, cuando fichó por el PSG tras ganarlo todo con el F.C. Barcelona.

Las antiguas galerías Via Wagner permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes.

Con Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022, como nuevo propietario, ahora se acometerá una reforma integral del edificio, de 4.000 metros cuadrados, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler.

"El proyecto suscita en estos momentos el interés de varios operadores tier 1 del ámbito financiero como potenciales ocupantes, si bien aún no se ha cerrado quién ocupará finalmente el activo", asegura la sociedad vendedora.

Santomera Bay adquirió el edificio en 2025, un activo que "había despertado el interés de los principales 'family offices' e inversores institucionales, así como de múltiples operadores, por su enclave y valor patrimonial, siendo finalmente Edificio Rostower socimi quien se ha adjudicado el proyecto", añade esta sociedad.

La socimi de Leo Messi es propietaria de MiM Hotels, marca que agrupa establecimientos hoteleros situados en Sitges (Barcelona), Ibiza y Mallorca (Islas Baleares), Baqueira (Pirineos catalanes), Sotogrande (Cádiz, sur de España) y Andorra, todos ellos operados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany.

"Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria de alto valor", subraya también Santomera Bay.

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