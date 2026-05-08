Mundial 2026: FIFA planea tres ceremonias de apertura simultáneas

La FIFA ha decidido transformar el concepto tradicional de la Copa del Mundo al anunciar tres ceremonias de apertura independientes para la edición de 2026. Este torneo marcará un hito por su masividad, integrando una infraestructura sin igual para conectar a Estados Unidos, México y Canadá en un solo rugido.

El despliegue organizativo busca honrar la identidad de cada nación anfitriona mediante espectáculos diseñados exclusivamente para sus estadios principales. La intención es descentralizar la emoción inicial, permitiendo que cada país celebre su propio hito histórico al recibir la competencia deportiva más importante del planeta.

México: El regreso triunfal del Estadio Azteca

El legendario Estadio Azteca será el encargado de encender la mecha del mundial el próximo 11 de junio durante el enfrentamiento entre México y Sudáfrica. La ceremonia durará más de 16 minutos y contará con la vibrante música de Maná, Los Ángeles Azules y la destacada participación de la cantante Tyla.

El Coloso de Santa Úrsula también vibrará con la energía de estrellas internacionales de la talla de J Balvin, Anitta y Danny Ocean. Estos artistas se sumarán a una larga lista de talentos globales que representarán la diversidad cultural de las selecciones que participan en la justa.

Canadá y Estados Unidos: Un cierre de apertura dual

Por su parte, Canadá inaugurará su participación en el Grupo B el 12 de junio con un espectáculo estelar en el BMO Field frente a Bosnia. El escenario canadiense se engalanará con las potentes voces de Michael Bublé y Alanis Morissette, prometiendo una noche llena de nostalgia y orgullo nacional.

Ese mismo día, Estados Unidos cerrará este ciclo de ceremonias en el moderno SoFi Stadium antes de su duelo frente a Paraguay. El show central estará encabezado por la estrella del pop Katy Perry, quien liderará un elenco de artistas de renombre para dar la bienvenida oficial al torneo.

Fuente: TN.

Mira la programación en Red Uno Play