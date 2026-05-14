La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y las apuestas están más encendidas que nunca.

A semanas del pitazo inicial —cuando México reciba a Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México— un panel de 20 periodistas internacionales reveló cuáles son las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

Y la gran sorpresa está en el primer lugar.

Ni Argentina, vigente campeona, ni Brasil, la selección más ganadora de la historia, lideran el ranking. El principal candidato para levantar el trofeo sería España.

1. España: la nueva favorita del planeta fútbol

España aparece como la gran favorita gracias a una generación llena de talento y un fútbol que volvió a enamorar a Europa.

Aunque existe preocupación por la lesión muscular de Lamine Yamal, una de las máximas estrellas jóvenes del torneo, “La Roja” mantiene una plantilla sólida y equilibrada.

Compartirá grupo con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

2. Francia: Mbappé busca otra corona

Francia sigue siendo una de las selecciones más temidas del mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps tiene como gran figura a Kylian Mbappé, aunque llega con algunas dudas físicas y presión interna tras una temporada complicada en el Real Madrid.

Aun así, Francia posee una de las plantillas más profundas y completas del torneo.

3. Argentina: Messi quiere otro milagro

Argentina llega como campeona defensora y nuevamente con Lionel Messi como máxima inspiración.

Con 38 años, el astro del Inter Miami CF sigue siendo el corazón del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, existen dudas por el estado físico de varios jugadores importantes como Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La esperanza argentina pasa también por el gran momento de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

4. Inglaterra: talento, presión y una deuda histórica

Inglaterra vuelve a ilusionarse con ganar un Mundial después de décadas.

Con Thomas Tuchel en el banquillo y figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, los ingleses aparecen entre los principales candidatos.

Pero las lesiones y la irregularidad ofensiva generan dudas en una selección acostumbrada a convivir con la presión.

5. Brasil: talento enorme… y muchas preguntas

Brasil siempre será candidata, pero esta vez llega rodeada de incertidumbre.

La “Canarinha” no gana un Mundial desde 2002 y varias lesiones golpearon su preparación, incluyendo las de Éder Militão y Rodrygo.

Aun así, figuras como Vinicius Júnior, Raphinha y Casemiro mantienen viva la ilusión.

Además, el experimentado Carlo Ancelotti intentará devolverle el brillo a una selección que busca volver a la cima.

Portugal y Alemania acechan

Portugal y Alemania completan el grupo de selecciones que llegan con más opciones.

Portugal todavía cuenta con Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue marcando goles, además de un mediocampo brillante liderado por Bruno Fernandes.

Por su parte, Alemania confía en la capacidad táctica de Julian Nagelsmann y en la creatividad de Florian Wirtz para volver a pelear por el título.

El Mundial todavía no empieza… pero la batalla por la gloria ya comenzó.

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