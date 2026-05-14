Trump y Xi se reunieron entre elogios, advertencias y tensión mundial

El mundo volvió a posar su mirada sobre Donald Trump y Xi Jinping, quienes protagonizaron este jueves una reunión de alto impacto político en Beijing, marcada por elogios públicos, tensiones geopolíticas y advertencias sobre posibles conflictos globales.

El encuentro, que se desarrolló durante poco más de dos horas en el Gran Salón del Pueblo, se realizó en medio de crecientes diferencias entre ambas potencias por temas como Taiwán, la guerra entre Estados Unidos e Irán y las disputas comerciales internacionales.

Antes de la reunión privada, Donald Trump sorprendió al elogiar públicamente al mandatario chino.

“Es un honor estar contigo. Es un honor ser tu amigo”, declaró Trump frente a medios internacionales, además de calificar a Xi como “un gran líder”.

Por su parte, Xi Jinping mantuvo un tono más cauteloso y lanzó una advertencia sobre el delicado escenario internacional, especialmente respecto a Taiwán.

Según la agencia estatal Xinhua, el líder chino alertó que si la cuestión taiwanesa no se maneja “adecuadamente”, ambos países podrían enfrentar “choques e incluso conflictos”, poniendo en riesgo toda la relación bilateral.

Taiwán y la “trampa de Tucídides”

Durante su intervención, Xi hizo referencia a la llamada “trampa de Tucídides”, una teoría geopolítica que sostiene que el ascenso de una potencia emergente suele terminar en guerra con la potencia dominante.

El mandatario chino insistió en la necesidad de cooperación entre ambas naciones y aseguró que “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”.

A pesar de las diferencias, ambos líderes intentaron mostrar una imagen de estabilidad y diálogo en medio de uno de los momentos más tensos de la política internacional reciente.

Guerra en Irán y tensión energética

La reunión también estuvo marcada por la creciente preocupación global debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que provocó el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

La crisis elevó los precios energéticos y encendió las alarmas sobre un posible impacto económico global.

En ese contexto, Washington busca que China —principal comprador de petróleo iraní— ejerza presión sobre Teherán para reducir las tensiones en Medio Oriente.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la administración Trump espera que Beijing tenga “un papel más activo” frente a Irán.

Sin embargo, Donald Trump minimizó el impacto económico de la crisis y afirmó que su prioridad es impedir que Irán obtenga armas nucleares.

Una reunión observada por todo el mundo

Tras el encuentro privado, ambos mandatarios realizaron una visita conjunta al Templo del Cielo y posteriormente participaron de un banquete oficial.

La visita de Trump a China también busca avanzar en acuerdos comerciales relacionados con exportaciones agrícolas, aeronaves y la posible creación de una Junta de Comercio bilateral entre ambas potencias.

Aunque todavía no se anunciaron acuerdos concretos, la reunión dejó claro que la relación entre Washington y Beijing seguirá siendo uno de los factores más determinantes para el equilibrio político y económico mundial.

Con información de Infobae y EFE.

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