Empresarios alertan pérdidas millonarias por bloqueos y advierten subida de precios

El sector empresarial privado de Cochabamba expresó su preocupación por los bloqueos registrados en distintas regiones del país, que afectan principalmente las rutas hacia occidente, consideradas clave para el comercio exterior boliviano.

El gerente general de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Alberto Arze, lamentó que el país inicie una nueva semana con cerca de 40 puntos de bloqueo, una situación que genera un fuerte perjuicio económico.

“Lamentamos que nuevamente iniciemos una semana que debería ser productiva, con cerca de 40 bloqueos. Occidente es la puerta a los puertos del Pacífico por donde realizamos nuestras operaciones de comercio exterior”, señaló.

Arze advirtió que cada día de paralización en las operaciones de exportación e importación representa pérdidas superiores a los 50 millones de dólares para el país.

“Cada día que uno no puede realizar operaciones de comercio exterior, como Bolivia perdemos más de 50 millones de dólares tanto en importaciones como exportaciones”, afirmó.

El representante de ICAM exhortó a los sectores movilizados a deponer sus medidas de presión y retomar el diálogo, en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la población.

“Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los otros, y en este caso se está afectando el derecho al trabajo y a la libre circulación de cientos de miles de bolivianos”, manifestó.

Asimismo, advirtió que la continuidad de los bloqueos podría generar en los próximos días un incremento en los precios de productos de la canasta familiar debido a las dificultades en el transporte y abastecimiento.

Bloqueos

Los bloqueos en el país también afectan al sector turístico y de transporte. En el departamento de La Paz, rutas hacia Copacabana permanecen interrumpidas, lo que obligó a varias empresas de buses a suspender sus salidas, afectando a viajeros, comerciantes y operadores turísticos

En Cochabamba, el subcomandante de la Policía Boliviana, Juan Román Peña Rojas, informó que este lunes se registran 25 puntos de bloqueo, concentrados principalmente en la ciudad y en la carretera nueva hacia Santa Cruz, generando restricciones en el tránsito vehicular y afectación a la actividad económica.

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