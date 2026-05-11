Bloqueos frenan salidas a Copacabana y afectan al sector turístico

Los bloqueos instalados en distintas carreteras del departamento de La Paz continúan generando graves afectaciones al turismo y al transporte interprovincial, especialmente en las rutas hacia Copacabana.

Varias empresas de buses suspendieron sus salidas debido a los puntos de bloqueo que permanecen activos en el departamento, situación que perjudica tanto a operadores turísticos como a comerciantes y viajeros.

“Es una pena porque estamos perdiendo mucha plata, tanto los empresarios como la gente de pie y los comercios”, manifestó una ciudadana afectada.

Otros pasajeros cuestionaron las medidas de presión debido al impacto económico que provocan en diferentes sectores.

Foto: Población expresa su molestia ante las pérdidas económicas que registra el sector turismo. Red Uno.

“No estoy de acuerdo. Les perjudica a algunas personas que tienen que viajar, que tienen que salir”, señalaron.

De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen más de 10 puntos de bloqueo solo en el departamento paceño.

La situación también genera preocupación en el sector turístico por el impacto en la imagen del país ante visitantes extranjeros, ya que no se estarían dando garantías para la estancia de los mismos sin perjuicios en su itinerario.

Turistas extranjeros reportaron permanecer varados durante varios días sin poder continuar sus viajes debido a la interrupción de rutas.

Foto: Una de los turistas que espera ya 10 días poder continuar su ruta de viaje. Red Uno.

“Estoy muy estresada, llevo parada aquí en La Paz por 10 días a causa de los bloqueos”, expresó una visitante afectada.

Los conflictos continúan afectando la circulación vehicular, el turismo y la economía regional, mientras sectores movilizados mantienen las medidas de presión en diferentes carreteras del país.

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