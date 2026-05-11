Sedes confirma cuatro casos de hantavirus en Tarija y activa alerta en zonas fronterizas con Argentina

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija confirmó este lunes cuatro casos de hantavirus en lo que va del año y activó una alerta sanitaria por la presencia de contagios en zonas fronterizas con Argentina.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Angulo, informó que los casos fueron detectados mediante análisis de laboratorio en los municipios de Bermejo, Yacuiba y Padcaya.

Explicó que el hantavirus es una enfermedad de distribución mundial reportada por organismos internacionales de salud, cuyo principal vector es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Indicó que el mayor riesgo de transmisión se concentra en áreas fronterizas con Argentina, especialmente en las zonas de Orán y Jujuy.

“Nosotros tenemos este problema en la frontera con la República Argentina, tanto en la zona de Orán como en la zona de Jujuy”, señaló Angulo, al detallar que las áreas de riesgo incluyen Bermejo con Aguas Blancas y Yacuiba con Salvador Mazza.

El funcionario precisó que uno de los casos se registró en Padcaya, en la zona cercana a los márgenes del río Tarija.

Angulo explicó que existen varias cepas del virus, entre ellas la Machupo, que presenta mayor frecuencia en la región. Asimismo, advirtió que la transmisión se produce principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados, como orina, saliva y heces, que contaminan alimentos o superficies.

En ese sentido, indicó que se han identificado casos asociados a actividades de pesca en zonas contaminadas, donde las personas habrían consumido alimentos expuestos a estos agentes.

El especialista también mencionó que la cepa Andes, registrada en otros países, puede transmitirse de persona a persona, según estudios internacionales, aunque aclaró que en la región los casos corresponden a otras variantes del virus.

Finalmente, el Sedes recomendó reforzar las medidas de prevención en áreas rurales y fronterizas, donde existe mayor exposición a roedores, mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica en el departamento.



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