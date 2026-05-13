Sector industrial reporta pérdidas de hasta $us 3 y $us 5 millones diarios por bloqueos

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, José Eduardo Iriarte, alertó que los bloqueos y movilizaciones que ya se extienden por varios días están provocando un fuerte impacto económico y social en el país.

Señaló que el sector industrial registra pérdidas de entre $us 3 y $us 5 millones por día debido a la paralización de actividades, el bloqueo de rutas y la imposibilidad de abastecer plantas y cumplir compromisos de exportación.

“El bloqueo hace que todos perdamos, no hay ganadores”, afirmó, al remarcar que la situación afecta principalmente a trabajadores informales, productores y sectores más vulnerables.

Iriarte advirtió además sobre el desabastecimiento de alimentos en La Paz, con dificultades en la llegada de carne, pollo, frutas y verduras, lo que ya estaría generando escasez en los mercados.

Uno de los puntos más críticos, dijo, es el riesgo en el suministro de oxígeno para hospitales, lo que podría comprometer la atención de emergencias médicas si no se liberan las rutas.

En el ámbito externo, alertó que cargas de exportación como castaña y flores permanecen varadas, lo que genera pérdidas irreversibles en la cadena productiva y afecta la imagen del país ante mercados internacionales.

Finalmente, la autoridad empresarial llamó a retomar el diálogo entre sectores movilizados y el Gobierno, planteó incluso un cuarto intermedio para destrabar el conflicto y pidió garantizar corredores humanitarios, especialmente para el traslado de insumos médicos.

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