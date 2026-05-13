Continúan operativos en La Paz: Policía reporta 47 puntos de bloqueo

El Comandante General de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, detalló que los operativos de desbloqueo continúan en la ruta hacia Caranavi, específicamente en sectores como Yolosa.

Asimismo, señaló que en el departamento de La Paz existen 47 puntos de bloqueo, mientras que a nivel nacional se contabilizan alrededor de 60, con presencia también en Oruro y algunas zonas del Beni. Afirmó que el resto del país no registra bloqueos significativos.

Actos vandálicos en El Alto

También informó que en operativos recientes se realizaron aprehensiones de personas acusadas de presuntos actos vandálicos y saqueos en la ciudad de El Alto, quienes fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para su investigación.

“Vamos a intervenir conforme establece la Constitución y la normativa vigente”, indicó, advirtiendo que cualquier persona involucrada en hechos delictivos será puesta a disposición de la justicia.

Próximos operativos

Respecto a la posibilidad de intervenir otros puntos, como la carretera La Paz–Oruro, señaló que se evaluará en función de la evolución de los operativos y la coordinación con las Fuerzas Armadas, con las que aseguró que existe trabajo conjunto permanente.

Finalmente, la autoridad policial sostuvo que los desbloqueos continuarán en todo el país, aunque sin precisar plazos, y reiteró el llamado a los movilizados a reflexionar para evitar enfrentamientos, mientras continúan también los intentos de diálogo entre las partes.

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