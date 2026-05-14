Tampa Cargo iniciará vuelos exploratorios de carga hacia Santa Cruz en junio

La aerolínea Tampa Cargo, perteneciente al grupo Avianca, iniciará en junio una serie de vuelos exploratorios de carga hacia Bolivia como resultado de los Memorándums de Entendimiento suscritos en las últimas semanas por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en el marco de la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno de Rodrigo Paz.

Los vuelos chárter de carga operarán en la ruta Miami–Bogotá–Santa Cruz–Santiago y fueron autorizados bajo los acuerdos bilaterales recientemente firmados por el Estado boliviano.

Las operaciones serán realizadas con aeronaves Airbus A330-200F, con capacidad aproximada de 60 toneladas de carga, lo que representa una ampliación de la capacidad logística para el comercio exterior boliviano.

Según la información oficial, estos vuelos se desarrollarán mientras la aerolínea concluye el proceso de reconocimiento de su Certificado de Operador Aéreo (AOCR) ante la autoridad aeronáutica boliviana.

Con la incorporación de estas operaciones se busca ampliar las alternativas para el transporte internacional de carga, fortalecer la conectividad regional y posicionar al aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Viru Viru como un centro estratégico de integración y logística regional.

La política de cielos abiertos promovida por el Gobierno permitió en los últimos meses la actualización y fortalecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales de transporte aéreo, generando interés de nuevas aerolíneas internacionales en operar en Bolivia.

Este año Bolivia firmó Memorándums de Entendimiento con Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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