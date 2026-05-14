Bloqueos complican el ingreso de combustible de aviación al aeropuerto de El Alto

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que los bloqueos instalados en las rutas de acceso a la ciudad de La Paz están dificultando el ingreso oportuno de camiones cisterna que transportan Jet Fuel hacia la aeroplanta ubicada en el aeropuerto internacional de El Alto.

Según el comunicado oficial, la interrupción en el tránsito obligó a emitir un NOTAM de restricción temporal de abastecimiento durante algunas horas del miércoles 13 de mayo de 2026, aunque posteriormente el suministro fue restablecido.

“Esta situación de fuerza mayor obligó a emitir un NOTAM de restricción temporal de abastecimiento durante algunas horas del miércoles 13 de mayo de 2026. A esta hora el abastecimiento se encuentra normalizado. Sin embargo, si los bloqueos persisten, existe riesgo de afectación al suministro oportuno en nuestra aeroplanta de El Alto”, señala el boletín de YPFB Aviación.

La empresa estatal indicó que, ante el cierre de carreteras, se activaron puentes aéreos para garantizar el traslado de alimentos y suministros básicos hacia La Paz. En ese marco, YPFB prioriza el abastecimiento de Jet Fuel para estas operaciones aéreas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad alimentaria y la continuidad operativa del país”, añade el documento.

YPFB advirtió además que mientras continúen los bloqueos, el abastecimiento de combustible de aviación podría verse nuevamente afectado, por lo que el personal operativo y logístico permanece en estado de alerta.

“Nuestro personal y logística permanecen en alerta permanente para reanudar el abastecimiento de forma inmediata una vez se habilite el acceso seguro a la planta. No escatimamos esfuerzos ni recursos para minimizar el impacto en las operaciones aéreas y garantizar la continuidad del servicio”, señala el comunicado.

La estatal petrolera también informó que mantiene coordinación permanente con Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las aerolíneas para monitorear la situación y aplicar medidas de contingencia.

Finalmente, YPFB reiteró su compromiso de garantizar el suministro de combustible de aviación en el mercado aeronáutico boliviano bajo estándares de seguridad y confiabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play