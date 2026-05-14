Confirman brote de gastroenteritis en el crucero de Burdeos con 1.700 personas confinadas

Las autoridades sanitarias francesas confirmaron este miércoles que el fallecimiento de un pasajero en un crucero atracado en Burdeos que llevó a 1.700 personas a su confinamiento se debió a un brote de gastroenteritis, por lo que los pasajeros sin síntomas ya pueden abandonar el barco.

La agencia regional de salud de Nueva Aquitania informó de que "se trata efectivamente de un episodio de gastroenteritis de origen viral", lo que conlleva "al levantamiento de la prohibición de desembarco" para quienes no presentan síntomas y el "mantenimiento del aislamiento" para las personas contagiadas.

De este modo, se confirmó que este brote no tiene relación con el hantavirus andino.

El crucero 'Ambition' había arribado a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), tras dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años.

Al menos una cincuentena de personas presentaron vómitos y diarrea, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias francesas, que procedieron hoy mismo atender a los enfermos y a determinar el origen de la enfermedad.

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