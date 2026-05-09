Del sueño a la pesadilla: Pareja denuncia robo en su vivienda mientras dormían

Una joven pareja residente en Marbella, España transformó su tranquilidad en una pesadilla absoluta tras descubrir el registro de sus cámaras de seguridad. Lo que inicialmente parecía un robo convencional reveló una conducta perturbadora por parte de un delincuente que invadió su espacio más íntimo.

El intruso accedió a la vivienda a través de la terraza durante la madrugada, aprovechando el profundo sueño de Pilar y Álex. Sin embargo, en lugar de priorizar el botín, el sujeto se dedicó a entrar y salir del dormitorio principal hasta en ocho ocasiones distintas.

Media hora de perversión

El registro fílmico detalla cómo el hombre permaneció en la habitación durante 32 minutos observando a la pareja mientras descansaban sin ropa. Lejos de registrar los cajones, el individuo utilizó una linterna para enfocar repetidamente las partes íntimas de la joven de manera insistente.

Al final de su macabro ritual, el delincuente abandonó el domicilio llevándose apenas un bolso y la suma de 300 euros en efectivo. El valor material del robo resultó insignificante frente al trauma psicológico generado por la presencia constante del desconocido a pocos centímetros de la cama.

Un shock difícil de superar

Pilar y Álex descubrieron la magnitud de lo sucedido a la mañana siguiente, cuando la ausencia de sus pertenencias los obligó a revisar las grabaciones. Las imágenes los dejaron paralizados, provocando un estado de shock y una profunda sensación de vulnerabilidad que persiste hasta el día de hoy.

Las autoridades policiales han calificado el comportamiento del asaltante como "especialmente enfermizo" y fuera de los patrones comunes de delincuencia en la zona. A pesar de la evidencia visual captada por la tecnología del hogar, el responsable de este asalto todavía no ha podido ser identificado.

Fuente: TN.

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