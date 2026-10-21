Filtran en redes un supuesto OVNI con siglas de la Fuerza Aérea de EEUU

La reciente filtración de un metraje grabado de forma clandestina en las cercanías de un complejo militar en Nuevo México reabrió el debate sobre tecnología aérea avanzada en Estados Unidos, de acuerdo al portal El Heraldo de México.

El video muestra a un guardia custodiando un perímetro mientras se desplaza un vehículo discoidal dotado de una cúpula superior y con las siglas de la Fuerza Aérea visiblemente marcadas en su estructura.

En una secuencia posterior de la grabación, la extraña aeronave flota sin emitir ruido alguno sobre un área de hangares e instalaciones industriales antes de realizar un descenso controlado.

La fluidez de sus movimientos sugiere el uso de sistemas de sustentación no convencionales, lo que alimentó de inmediato hipótesis sobre supuestos programas secretos de desarrollo tecnológico.

Debates encendidos en el entorno digital

La divulgación del contenido audiovisual provocó una rápida polarización en las redes sociales entre defensores del fenómeno ovni e investigadores de efectos digitales.

Quienes defienden la autenticidad del material aseguran que se trata de una prueba real sobre proyectos antigravedad, argumentando que los constantes intentos de eliminar el video de la red confirman un encubrimiento.

Por su parte, expertos en animación por computadora y analistas técnicos sostienen que las tomas presentan rasgos característicos de imágenes generadas por computadora.

Ante el silencio de las autoridades defensivas estadounidenses, la pieza permanece clasificada como una especulación digital a la espera de peritajes independientes.