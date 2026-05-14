Fin de la fuga: Capturan en Argentina a los cabecillas de la red que usaba pilotos bolivianos.

En un operativo de alto impacto que resuena en las esferas de seguridad de la región, la Gendarmería Nacional Argentina capturó la noche de este miércoles a los hermanos Santiago Emmanuel (35) y Juan Cruz Borras (27). Los sujetos eran buscados intensamente como los cerebros logísticos detrás de un cargamento de 321 kilos de cocaína de origen boliviano incautado el pasado martes.

La detención se produjo en una vivienda de la localidad de Funes, donde los sospechosos se refugiaban en la casa de una mujer que también fue aprehendida por presunto encubrimiento. Con estos arrestos, ya suman seis los detenidos en una causa que expone la vigencia de los puentes aéreos del narcotráfico entre Bolivia y los campos agrícolas del sur de Santa Fe.

El operativo del "Narcoavión"

La caída de los Borras es el desenlace de una persecución iniciada en Villa Eloísa. Allí, una avioneta Cessna 210 con matrícula falsa aterrizó en una pista clandestina con 321 kilos de cocaína, cuyos paquetes o "ladrillos" llevaban el logo de los New York Yankees.

Al ser sorprendidos por un cerrojo de Gendarmería, los narcos que esperaban en tierra para realizar el trasbordo de la mercadería iniciaron una violenta fuga:

Ataque a fuerzas de seguridad: En la huida, los delincuentes atropellaron a un cabo de Gendarmería, provocándole una fractura de cráneo.

Vehículos incendiados: Para borrar evidencias, los sospechosos prendieron fuego a dos camionetas Fiat Strada antes de continuar el escape en un tercer vehículo.

Pilotos bolivianos: Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana —José Carlos R. L. y Yamil Silvestre Z. N.— fueron los primeros en ser capturados. Ambos fueron localizados cuando caminaban por establecimientos rurales vecinos pidiendo agua, tras haber abandonado la aeronave.

Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe

Los "Herederos" del tráfico aéreo

Según fuentes de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad de Argentina), los hermanos Borras son considerados los sucesores de la red que antes comandaba el clan de los hermanos Bilbao. Su especialidad era la coordinación de "fletes aéreos clandestinos" desde territorio boliviano.

"Eran quienes tomaban la posta del transporte: compraban la droga en Bolivia, establecían los contactos, organizaban la logística terrestre en Argentina y contrataban a las tripulaciones", señalaron autoridades del Ministerio de Seguridad.

Foto: El Ciudadano.

Conexión con casos previos y destino final

La investigación vincula a este clan con otro siniestro ocurrido en noviembre de 2025 en Arequito, donde una avioneta boliviana se accidentó con 60 kilos de cocaína. Aunque inicialmente se atribuyó a otros capos, las pericias demostraron que la logística pertenecía a los hermanos Borras, quienes tienen nexos con barras bravas de Rosario y bandas locales como "Los Menores".

Se presume que la organización no solo abastecía el mercado argentino, sino que utilizaba la hidrovía y los puertos de la provincia de Buenos Aires como plataforma para enviar el alcaloide boliviano hacia Europa.

Santiago Borras, el mayor de los hermanos, ya contaba con antecedentes y debía estar cumpliendo prisión domiciliaria por una condena previa de 2024, beneficio que violó para coordinar este último envío fallido. Los detenidos ahora enfrentan cargos por contrabando de estupefacientes agravado y tentativa de homicidio contra el agente federal herido.

Con datos de El Canciller, El Ciudadano e Infobae.

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