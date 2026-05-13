Un video de seguridad de una cámara Ring se volvió viral en las últimas horas tras captar la heroica acción de un oficial de policía que arriesgó su vida para salvar a una familia de una tragedia inminente. El oficial Eli Rogers se convirtió en el salvador de una madre y sus dos hijos pequeños al rescatarlos de un incendio que devoraba su vivienda.

Una entrada desesperada

Al llegar al lugar del siniestro, Rogers se encontró con una escena crítica: las llamas habían tomado por completo la entrada principal del apartamento, bloqueando la única vía de escape para la familia que se encontraba atrapada en el interior, publica el portal Alerta Mundial.

Sin equipo especial contra incendios y bajo una lluvia de chispas y escombros incandescentes, el oficial tomó la decisión de ingresar al edificio. En las imágenes se observa cómo el policía golpea la puerta y grita instrucciones para que la familia se acerque, logrando finalmente sacarlos uno a uno a través de la densa humareda.

"¡Salgan de la casa!", se escucha gritar al oficial en el video, mientras escolta a la madre y a los niños hacia un lugar seguro en el exterior, lejos de la estructura que colapsaba por el fuego.

Todo quedó grabado

La cámara instalada en el pórtico registró la intensidad de las llamas y la rapidez con la que actuó Rogers. Gracias a su intervención oportuna, tanto la madre como los dos menores resultaron ilesos, aunque con el impacto emocional de haber perdido su hogar.

El oficial fue aclamado por la comunidad y su departamento tras la difusión del video, destacando su compromiso con la seguridad ciudadana y su valentía al enfrentar el peligro sin vacilar. "Hizo lo que tenía que hacer para salvar vidas", señalaron testigos del rescate.

Los servicios de emergencia lograron controlar el fuego, evitando que se propagara a estructuras vecinas, mientras que la familia recibió asistencia tras haber quedado a salvo gracias a esta heroica acción.

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