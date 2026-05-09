Impactante choque en China: el volante le aplasta el pecho a un camionero

Un camionero resultó gravemente herido en China luego de chocar contra la parte trasera de otro vehículo de carga, en un accidente que quedó registrado por una cámara de seguridad instalada dentro de la cabina.

Las imágenes del video muestran el momento exacto del impacto. En el registro se observa al conductor, un hombre de mediana edad que llevaba gafas y una camiseta gris clara, reaccionando con sorpresa segundos antes de la colisión.

Tras el choque, el volante terminó aplastándole el pecho debido a la fuerza del impacto, mientras la parte frontal del vehículo quedó completamente destruida. El parabrisas se hizo añicos y varias partes del techo y del tablero resultaron deformadas.

La grabación también muestra los objetos y equipaje esparcidos dentro de la cabina, lo que hace presumir que se trataba de un vehículo de transporte pesado. En la superposición del video aparece además una velocidad registrada de 15 kilómetros por hora y coordenadas geográficas.

El hecho generó conmoción en redes sociales debido a la violencia del impacto y a las imágenes captadas desde el interior del vehículo, donde se evidencia la desesperada reacción del conductor mientras intentaba controlar la situación.

Fuente: Crónica Policial

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