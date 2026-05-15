¡Impactante! Detienen a pareja que escondía monos en su cuerpo para traficarlos

Una pareja fue capturada en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tras intentar traficar tres monos ocultos en sus partes íntimas con destino a República Dominicana.

El operativo fue realizado el 12 de mayo por la Policía Metropolitana de Cartagena en el marco de controles de seguridad y protección ambiental desplegados en la terminal aérea.

Según informaron las autoridades, los implicados —una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos provenientes de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar— intentaban sacar ilegalmente del país dos monos cariblancos y un mono aullador.

Uno de los animales murió

Las autoridades señalaron que los primates eran transportados adheridos al cuerpo de los capturados, una práctica que calificaron como cruel y violatoria de los derechos de los animales.

Debido a las condiciones extremas y al maltrato sufrido durante el traslado, uno de los monos murió pocas horas después del rescate.

Las especies involucradas fueron identificadas como monos cariblancos (Cebus albifrons) y un mono aullador (Alouatta seniculus), animales protegidos por la legislación ambiental colombiana.

El valor estimado de los ejemplares supera los 26 millones de pesos colombianos.

Podrían enfrentar duras penas de cárcel

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso e imputó cargos relacionados con tráfico de fauna silvestre y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

Según las autoridades, este tipo de delitos puede ser castigado con penas de entre 60 y 135 meses de prisión, además de multas económicas millonarias.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque explicó que las sanciones aumentan cuando se trata de especies protegidas o en riesgo de conservación.

Los animales quedaron bajo protección

Los primates sobrevivientes fueron entregados a la autoridad ambiental EPA Cartagena, institución encargada de evaluar su estado de salud y coordinar su recuperación.

La Policía colombiana aseguró que continuará reforzando los controles en aeropuertos y pasos fronterizos para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, considerado una de las principales amenazas contra la biodiversidad del país.

Con información de Infobae.

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