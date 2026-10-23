Juicio por muerte de Maradona en la recta final; hijas piden justicia

Las hijas de Diego Maradona protagonizaron una jornada de profundo dolor en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en Argentina, durante el cierre del debate oral que juzga a seis profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista. Entre lágrimas y acompañada por Gianinna, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, Dalma Maradona tomó la palabra para exigir que el fallo dicte una condena ejemplar antes del veredicto programado para el próximo 22 de diciembre, de acuerdo a lo que reporta el portal TN.

Al iniciar su desgarrador testimonio ante los magistrados, la hija mayor del astro expuso la enorme angustia vivida durante el proceso legal. “Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá”, expresó al comenzar su intervención.

En relación a las constantes críticas y acusaciones vertidas durante las audiencias, Dalma cuestionó la postura de las defensas sobre las evidencias presentadas en la causa. “Sabíamos que esto podía pasar. Tratamos de llevarlo lo mejor posible. Me llama la atención que muchos dijeron que los chats y los audios no eran prueba o que no eran que ser tenidos en cuenta. Los audios existen. Tuvimos que escuchar lo que decían de nosotras”, sostuvo.

Asimismo, confrontó las declaraciones de los acusados respecto al impacto que el juicio oral ha tenido en sus rutinas personales. “Lo que tengo para decirles a esas personas es que ellos tienen la posibilidad de estar con su familia. Es algo que mi papá lamentablemente ya no tiene”, afirmó.

Un reclamo de justicia más allá de la figura pública

Visiblemente movilizada al recordar a sus hijas y la memoria de su padre, remarcó la única solicitud de la familia antes de la deliberación de los jueces. “Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor”, manifestó entre lágrimas.

Para finalizar su alocución, la actriz enfatizó que la relevancia histórica de su padre no debe interferir en la imparcialidad del tribunal ni restar valor a sus derechos humanos básicos. “Entiendo que mucha gente diga que hay que olvidarse de que es Maradona. Perfecto, si eso quieren, no tenerlo en cuenta está bien. Pero se merece justicia como cualquier persona”, expresó.

A su turno, Jana Maradona se dirigió al tribunal para valorar el trabajo de la fiscalía y reafirmar el amor hacia su padre en la última audiencia. “Soy consciente de que esto no me va a devolver a mi papá. Pero no hay mayor honor que transitarlo siendo su hija. A este juicio vine a ver, escuchar y sobre todo a entender”, sostuvo.

Finalmente, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, otorgó el uso de la palabra a los acusados, entre ellos la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque y el enfermero Ricardo Almirón. “Lamento enormemente el fallecimiento de Maradona. También lamento mucho y acompaño el dolor de las hijas. Lo que puedo decir es que hice todo lo que pude para ayudarlo, nada más”, concluyó Cosachov.