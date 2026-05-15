Le pidió a su ex que le devolviera $us 4000 y recibió la respuesta más insólita

Una joven se volvió viral en redes sociales luego de compartir la insólita respuesta que recibió de su exnovio cuando le pidió que le devolviera $4000 que le había prestado tiempo atrás.

La historia fue publicada por la usuaria @isalovaglio en X, donde mostró la captura del chat de WhatsApp que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios.

En el mensaje, el joven respondió con un extenso descargo en el que aseguró que también había gastado dinero durante la relación en comidas, salidas, regalos y visitas.

“Qué fue de su dinero, de igual manera te mando la cuenta de todas las cosas que te llegué a pagar y de las veces que fui a verte”, escribió el exnovio.

Además, aseguró que el monto total de sus gastos rondaba los $38.000 y afirmó que incluso tenía “un Excel” con todas las cuentas detalladas.

“De lo que te debo descuéntalo de lo que tú me debes y, si gustas, de lo restante solo dame la mitad”, agregó en el mensaje que terminó viralizándose.

La joven acompañó la publicación con una frase que desató aún más reacciones: “Mi ex después de cobrarle 4 mil pesos que le presté”.

El posteo acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios de usuarios que debatieron sobre si corresponde reclamar gastos realizados durante una relación sentimental.

“Prestar plata es un acuerdo, invitar es un gesto” y “Jamás haría cuentas de lo que gasté saliendo con alguien” fueron algunas de las respuestas más compartidas por los internautas.

Mira la programación en Red Uno Play