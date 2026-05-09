Una mujer de 52 años fue asesinada brutalmente dentro de su vivienda en Argentina por intentar defender a su hija de 8 años, quien presuntamente era víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. El principal sospechoso permanece prófugo.

De acuerdo con información publicada por el medio argentino Crónica, la víctima fue identificada como Yolanda Raquel C.. Su cuerpo fue hallado dentro de una casa, luego de que vecinos alertaran al sistema de emergencias 911 sobre una persona sin vida en el lugar.

Foto: Crónica Argentina

Al llegar al inmueble, efectivos policiales encontraron a la mujer tendida en el suelo y con abundante sangre a su alrededor. En la vivienda también se encontraba la hija de la víctima, de 8 años, quien relató que mientras dormía en una habitación, un hombre de 25 años, amigo de su madre, le habría realizado toques impúdicos.

Según la principal hipótesis de los investigadores, la madre habría advertido la situación y salió en defensa de la menor, momento en el que fue atacada mortalmente por el sospechoso, quien luego escapó.

Peritos forenses determinaron que la víctima presentaba un profundo corte en el cuello y heridas punzocortantes en la cabeza.

Equipos policiales y de investigaciones desplegaron operativos en la zona para dar con el presunto autor del crimen, mientras la causa fue caratulada inicialmente como homicidio.

Mira la programación en Red Uno Play